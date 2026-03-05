Лотосы за 65 тыс. руб. и ветки за 40: в Подмосковье продают нестандартные букеты к 8 Марта

В Подмосковье стоимость праздничных букетов в преддверии Международного женского дня может подскочить примерно на пятую часть, поэтому экономисты советуют либо оформлять предзаказы заранее, либо ловить момент после пика продаж. Об этом REGIONS сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

Мониторинг цветочных магазинов области, проведенный корреспондентом издания, показал: флористы готовы удивлять не только стандартными розами и тюльпанами. В каталогах появились по-настоящему эксклюзивные предложения.

Так, мужчинам предлагают выразить чувства с помощью букета из веток — эко-композиция обойдется в 40 тыс. руб. Еще более внушительная сумма потребуется для покупки лотосов: за такой презент придется выложить 65 тыс. руб. Более демократичный вариант — амариллилсы за 17 тыс. или белая протея за 25 тыс. руб.

Однако это далеко не предел. Эксперт Леонид Холод предупреждает: основной скачок цен еще впереди. К самому празднику стоимость цветов в регионе вырастет в среднем на 20%.

«Накануне 8 Марта стоимость цветов резко повысится примерно на 20% относительно обычного периода. Однако в сам день праздника покупатели столкнутся с ситуацией, когда утром цветы будут стоить дорого, а вечером того же дня продавцы будут снижать цену, чтобы избавиться от товара. Им приходится оперативно реагировать на изменение спроса, балансируя прибыль и убытки», — сказал он.

Депутаты Госдумы обратились в Федеральную антимонопольную службу с призывом проверить продавцов на предмет сговора и необоснованного завышения цен. Однако Холод призвал не торопиться с жесткими мерами. По его мнению, свободное формирование цен — это фундамент современной экономики, и любое административное вмешательство может иметь непредсказуемые последствия.

Специалист уверен: лучший регулятор — это сам рынок. Конкуренция и баланс спроса и предложения работают эффективнее директив. Задача же государства — лишь наблюдать за соблюдением правил, чтобы в равной степени защищать и интересы покупателей, и права продавцов.

«Например, если контроль над ценами приведет к снижению прибыли компаний, предприниматели будут вынуждены предъявлять претензии регулятору, нарушая естественный механизм функционирования рынка. Единственным законным инструментом регулирования цен являются антимонопольные службы. Они проверяют законность действий продавцов и предотвращают искусственно завышенные цены, вызванные сговором участников рынка. Основная цель проверки заключается в установлении соответствия стоимости товаров и услуг рыночным законам и выявлении возможных нарушений», — говорит Холод.

