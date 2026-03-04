Фейковые курьеры и липовые скидки: эксперт раскрыл схемы обмана перед праздником

В преддверии 8 Марта воздух привычно пахнет тюльпанами и мимозой, но в этом году к праздничному аромату примешивается запах большой опасности. Мошенники, чутко реагирующие на любую суету, уже наточили зубы на миллионы букетов, которые мужчины бросятся заказывать своим любимым. Эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов предупреждает: чем выше спрос на цветы и доставку, тем изощреннее становятся схемы отъема денег и персональных данных. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, под удар попадают сразу двое: и щедрый даритель, и прекрасная получательница. Первый риск — для тех, кто в поисках экономии на фоне взлетевших цен начинает мониторить сомнительные сайты и приложения с «выгодными предложениями». Мошенники мастерски создают фейковые страницы цветочных магазинов, забрасывают их липовыми отзывами и просят ввести данные карты для оплаты. Итог предсказуем: букет так и остается виртуальным, а деньги уплывают в неизвестном направлении.

Эксперт добавил, что вторая линия атаки разворачивается уже у порога. Девушкам, ждущим курьера, могут позвонить якобы из службы доставки и под благовидным предлогом выудить код из СМС — для «подтверждения заказа» или «отмены ошибки». Наивная жертва, боясь остаться без сюрприза, диктует заветные цифры и либо теряет доступ к своим аккаунтам на «Госуслугах» и почте, либо прощается с деньгами на карте. Злоумышленники давят на психологию, используя элементарные методы социальной инженерии, и даже взрослые люди нередко ведутся на эту удочку.

По его мнению, чтобы не испортить праздник, следует включить тотальный скепсис. Любое отклонение от стандартного сценария «позвонил — приехал — вручил — уехал» должно вызывать красную тревогу. Никаких кодов, никаких дополнительных приложений и уж тем более данных карты по телефону. Курьеру не нужны подтверждения, его задача — доставить цветы. Все остальное — чистой воды развод. И помните: чем сильнее давит чувство, что «сейчас упущу подарок», тем выше вероятность, что на том конце провода не заботливый флорист, а хладнокровный аферист. В итоге лучшая защита — это холодная голова и четкое правило: никакой лишней информации незнакомцам, даже если они клянутся, что звонят с букетом любви.

