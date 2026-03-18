Депутат городского совета от ЛДПР Иван Петров раскритиковал подход к благоустройству в Красноярске, где жильцам дома выписали штраф в размере по 1,5 тыс. руб. на каждую квартиру за надписи на фасаде, сообщила prmira.ru. Депутат высказал мнение, что эффективнее бороться с причиной проблемы, а не с ее следствием.

По информации издания, постановления собственникам внесли без предварительного предупреждения обслуживающей компании. Решение приняла городская административная комиссия. По словам депутата, основанием стала норма, принятая в 2013 году. Ее смогли пользоваться после приобретения специализированного оборудования для автоматической фиксации.

«Штрафуют и управляющие компании. А если управляющей компании на доме нет, тогда штрафуют всех жителей. То есть они даже не высылают предписание об устранении нарушений. По сути, сейчас каждый дом подходит под этот критерий», — рассказал Петров.

Депутат обратил внимание, что дом, жильцам которого выписали штраф, расположен в правобережном районе города. Собственники вправе обратиться в суд, который находится на левом берегу.

Иван Петров выказал мнение, что комиссия сознательно выбрала для первых проверок отдаленные территории. Добираться до места приходится либо за полцены штрафа на такси, либо целый день на автобусах. В итоге людям проще заплатить, чем тратить время и деньги на разбирательства.

«Вместо того чтобы обеспечить общественную безопасность на улицах и сделать хорошее освещение, администрация решила разослать штрафы по 1500 рублей каждой квартире, тем самым переложив ответственность на жителей. Интересно, а выписывались ли подобные штрафы главе района за граффити на здании администрации или мэру за рисунки на мэрии?» — заявил Петров.

