Ложь в соцсетях: как жители российского города отвлекают коммунальщиков от работы

Глава Осинников Максим Либер в своем телеграм-канале проинформировал о случаях публикации недостоверной информации местными жителями относительно благоустройства городских и придомовых территорий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Глава отметил, что сообщения с недостоверной информацией появляются в его чате и соцсетях. Максим Либер сообщил, что на каждое сообщение реагируют и в индивидуальном порядке приступают к устранении проблемы. Сотрудники сферы ЖКХ приезжают по указанному адресу. Однако часто они не находят проблему. В это же время они могли оказывать реальную помощь. Время тратится зря.

Глава Либер предупредил, что распространение недостоверной информации — повод для привлечения к административной ответственности. Глава привел реальный пример неэффективного распределения рабочего времени сотрудников коммунальных служб.

«К примеру, сегодня специалисты ЖКХ выехали по адресу: ул. Ефимова, 4, по обращению, которое поступило от жителя города. По прибытию на место было обнаружено, что навесы снега с крыши отсутствуют, территория МКД расчищена», — написал глава кузбасского города Либер.

Глава отметил, что опасностей в плане схода снега с крыши МКД по указанному адресу для жителей не было. Либер предложил выкладывать в чатах и соцсетях фото, подтверждающее проблему.

Ранее сообщалось, что управляющие компании массово подключают к госплатформе для общения с жильцами.