«Большой срач требует золотой унитаз»: Дмитрий Медведев высмеял обращение Зеленского к украинцам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на обращение Владимира Зеленского, в котором тот призвал украинцев прекратить внутренние распри. Российский политик сопроводил свою реакцию иронией. Об этом сообщает ТАСС.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позволил себе едкий комментарий в адрес Владимира Зеленского. Поводом стало обращение главы киевского режима к нации, где он, в частности, потребовал прекратить внутренние распри в украинском парламенте, уничижительно назвав их «срачем».

Медведев в своем канале в Мах саркастически поддержал этот призыв. Он заявил, что для устройства «большого полноценного срача» необходим золотой унитаз. По его словам, такой атрибут есть только Миндича, личность которого, как утверждается, неизвестна киевской элите.

