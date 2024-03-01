Лукашенко: ФСО вносит весомый вклад в укрепление безопасности России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поздравления директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России, что особенно ценно в нынешнее время, сообщили РИА Новости .

Александр Лукашенко отметил, что «люди в погонах» выполняют в нынешнее время самую важную миссию — обеспечивают порядок, принимают необходимые меры безопасности и служат Родине. Федеральная служба охраны РФ работает как единый механизм. Все задания выполняются своевременно, к каждому подбирают персональный подход. Без ответственного руководителя команда не смогла бы работать настолько эффективно.

«На протяжении многих лет Вы преданно и верно служите Родине, внося весомый вклад в укрепление безопасности Российской Федерации, что является особенно актуальным в наше непростое время», — сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Ранее губернатор Московской области Алексей Воробьев после посещения с рабочим визитом Минска рассказал о важности сотрудничества региона с Белоруссией.