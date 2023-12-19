Андрей Воробьев: партнерство с Белоруссией имеет для нас очень важное значение

Тему сотрудничества с Республикой Беларусь затронули на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Напомним, вчера губернатор вместе с командой побывал в Минске, чтобы вместе с президентом республики Александром Лукашенко обсудить партнерство Беларуси и Подмосковья.

«Мы два дня провели в Беларуси. Это важная для нас страна, партнерство, взаимодействие, работа с которой имеет для нас очень важное значение. И речь идет не только о компаниях, торговле, логистике, производстве, которое белорусские и российские компании обеспечивают у нас на территории», – подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что подмосковным городам очень важно найти точки соприкосновения со своими городами-побратимами и теми городами, с которыми подписаны соглашения. В качестве примера губернатор привел подмосковный Зарайск и белорусское Достоево.

«Эти два места связывает Федор Михайлович Достоевский. Его предки были из Достоево. Родился он в Москве, похоронен в Петербурге, а летом ездил в Зарайск, чтобы проводить лето с мамой. Вот эти все нюансы имеют значение, как и образовательные совместные проекты. Прошу это принять к сведению и еще раз спросить себя, какую лепту вы вложили в это партнерство и сотрудничество», – сказал губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что Беларусь и Подмосковье могут совместно реализовывать импортозамещающие проекты.