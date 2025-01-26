Лукашенко отреагировал на резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в республике — это пресмыкание перед Вашингтоном, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, глава республики проголосовал на выборах президента. Он посетил один из избирательных участков в Минске вместе со шпицем Умкой. Лидер опередил вопрос журналистов, за кого он отдал свой голос. Президент ответил, что проголосовал за всех кандидатов.

После процедуры Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Во время беседы лидер высказал мнение, что резолюция Европарламента — мера, которая была преждевременной. Впоследствии представителям ЕС «придется от этого отмываться».

«Хочу сказать, что это пресмыкающиеся и пресмыкание перед «старшими братьями» в Вашингтоне», — отметил Лукашенко.

Президент заявил, что резолюция Европарламента была принята после обращения покинувших республику оппозиционных политиков. Документ никак не отразился на выборах. Спикер считает, что подобным решением организация показала себя «в этом свете».

«Цена этого заявления — ноль», — завяил президент Белоруссии.

27 января проходит основной день голосования. В зданиях больниц, санаториев и баз отдыха открыты избирательные участки. Отдать свой голос за одного из кандидатов граждане имели право также во время досрочного голосования. Согласно данным наблюдателей, нарушений зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в основной день голосования в Белоруссии работают свыше 5,3 тыс. участков.