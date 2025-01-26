В Белоруссии проходит голосование на выборах президента

В воскресенье, 26 января, в Белоруссии началось голосование на выборах президента, сообщил ТАСС со ссылкой на Центризбирком (ЦИК) республики.

По данным агентства, в основной день голосования на территории республики функционирует 5325 избирательных участков. Некоторые работают в зданиях больниц, домов отдыха и санаториев. Исполнить гражданский долг также предложено в воинских частях.

ЦИК сообщил, что избирательные участки открыли в 08:00 под сопровождение гимна республики. По состоянию на 10:00, явка избирателей составила 47,56%. К этому времени особую активность проявили жители Гомельской области.

РИА Новости сообщило, что в Минске находится координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев. В телефонном режиме вице-спикер Совфеда рассказал агентству, что на данный момент на выборах президента Белоруссии не было зафиксировано нарушений.

«Наблюдение продолжается», — сказал РИА Новости политик.

Действующий президент Белоруссии проголосовал на одном из избирательных участков. Соответствующее видео предоставили РИА Новости. Участки будут закрыты в 20:00. В ЦИК отметили, что готовы к любым внештатным ситуациям. В частности, у участков дежурят сотрудники правоохранительных органов и медики. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила почти 42%.