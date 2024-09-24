Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне

Белорусский лидер провел совещание на Обуз-Лесновском военном полигоне. Он обратил внимание на то, что республика не хочет войны и первой не предпримет никаких действий для конфликта с кем-то из стран. Однако недружественные страны не меняют агрессивного поведения по отношению к республике.

«Нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было», — заявил Александр Лукашенко.

Беларуси важно укреплять свою обороноспособность, отметил лидер. Республика перенимает опыт России, в частности, уже четыре раза реформировала армию. Останавливаться на этом военное командование не собирается. Ожидается еще одна реформация.

Республика разрабатывает новинки в сфере БПЛА. Александр Лукашенко отметил, что производство одного беспилотника обходится дешевле, чем подготовка военного. Однако и противники делают высокие ставки на БПЛА, поэтому белорусы параллельно производят инновационные системы радиоэлектронной борьбы. Исходя из практики боя, страна разрабатывает различные современные системы.

Ранее сообщалось, что Республика Беларусь готова сотрудничать с Украиной «на тех же основаниях», что и с ДНР.