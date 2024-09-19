Лукашенко: Мы готовы сотрудничать с Украиной «на тех же основах», что и с ДНР
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Глава Белоруссии на встрече с лидером ДНР Денисом Пушилиным, выразил готовность к сотрудничеству с Украиной «на тех же основах», что и с Донецкой народной республикой, сообщила газета «Коммерсантъ».
Александр Лукашенко отметил, что власти Белоруссии «действуют ради блага людей».
«Если у вас есть проблемы в строительстве — мы поможем и поддержим. Необходима помощь в лечении или образовании — мы готовы работать с вами. Мы готовы взаимодействовать с Украиной на тех же условиях. Поэтому не нужно нас упрекать. Мы люди мирные», — заявил Лукашенко.
Он также упомянул, что Белоруссия сотрудничала с Донецкой областью, когда она еще была частью Украины.
Ранее сообщалось, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует развивать сотрудничество с Китаем.