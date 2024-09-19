Лукашенко: Мы готовы сотрудничать с Украиной «на тех же основах», что и с ДНР

«Если у вас есть проблемы в строительстве — мы поможем и поддержим. Необходима помощь в лечении или образовании — мы готовы работать с вами. Мы готовы взаимодействовать с Украиной на тех же условиях. Поэтому не нужно нас упрекать. Мы люди мирные», — заявил Лукашенко.