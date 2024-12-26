Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Боярского с 75-летием
Лукашенко поздравил артиста Боярского с 75-летием
Фото: [Rutube.ru/rutube_account_915607]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент Белоруссии выразил уверенность, что талант Михаила Боярского позволит и в будущем укреплять связь между братскими странами — Россией и Белоруссией. Народному артисту белорусский лидер пожелал здоровья и долгих лет жизни, а также благополучия. Президент республики высказал мнение, что творческая жизнь юбиляра состоит из многих ярких моментов.
По мнению Лукашенко, Михаил Боярский успешно реализовался в театре, кино и на эстраде. Его герои нашли поклонников у зрителей разных поколений, потому что они мужественные и сильные духом.
«Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости», — передает слова президента республики его пресс-служба.
На сайте президента РФ размещена поздравительная телеграмма от имени Владимира Путина. В ней указано, что Михаил Боярский — талантливый и деятельный исполнитель, позитивный человек и творчески востребованный актер.
Отметим, что 26 декабря Михаилу Боярскому исполняется 75 лет.
Ранее Лукашенко выразил зависть к успехам российской столицы.