Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Боярского с 75-летием

Президент Белоруссии выразил уверенность, что талант Михаила Боярского позволит и в будущем укреплять связь между братскими странами — Россией и Белоруссией. Народному артисту белорусский лидер пожелал здоровья и долгих лет жизни, а также благополучия. Президент республики высказал мнение, что творческая жизнь юбиляра состоит из многих ярких моментов.

По мнению Лукашенко, Михаил Боярский успешно реализовался в театре, кино и на эстраде. Его герои нашли поклонников у зрителей разных поколений, потому что они мужественные и сильные духом.

«Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости», — передает слова президента республики его пресс-служба.

На сайте президента РФ размещена поздравительная телеграмма от имени Владимира Путина. В ней указано, что Михаил Боярский — талантливый и деятельный исполнитель, позитивный человек и творчески востребованный актер.

Отметим, что 26 декабря Михаилу Боярскому исполняется 75 лет.

Ранее Лукашенко выразил зависть к успехам российской столицы.