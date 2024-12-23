Лукашенко выразил зависть к успехам российской столицы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным выразил зависть к успехам российской столицы, как передает ТАСС.

Лукашенко отметил, что экс-посол Белоруссии в России и глава администрации президента Дмитрий Крутой восхищается тем, что было сделано в Москве за последние годы. Он также обсудил вопрос реновации, отметив, что власти Минска «поэтапно обновляют» город.

«Много с президентом России [Владимиром Путиным] обсуждаем эти вопросы. Он рассказывает мне и про Москву, и про Питер», — поделился Лукашенко.

По его словам, в 2023 году товарооборот между Белоруссией и Москвой может достичь около $7 млрд.

«Я услышал, что вы и беспилотники начали делать, помогая российской армии. Это вообще потрясающее направление», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также объявил о своей предстоящей встрече с Путиным и визите в Китай. Лукашенко подчеркнул, что 2025 год будет сложным по нескольким причинам и добавил, что необходимо расширять традиционные рынки.

Таким образом, он объяснил недавние поездки в Оман и Эмираты, а также планируемый визит в Китай, указывая на необходимость диверсификации рынков.

Ранее сообщалось, что Лукашенко зарегистрировали как кандидата на предстоящих выборах президента Белоруссии.