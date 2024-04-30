Лукашенко заявил о намерении построить в Белоруссии вторую АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал о необходимости строительства второй АЭС в республике, пишет агентство БелТА .

Александр Лукашенко высказал мнение, что постчернобыльский синдром уже позади. Большая часть жителей смогла пережить трагедию на Чернобыльской АЭС. Перед строительством БелАЭС у правительства было много опасений по данному поводу, ведь граждане могли негативно воспринять решение о появлении атомной станции. Однако тогда белорусские власти все сделали правильно.

БелАЭС производит самый чистый тип топлива. Лично Александр Лукашенко поддерживает идею о строительстве второй атомной станции. На данный момент правительство рассматривает все преимущества и недостатки.

«Пока думаем», — рассказал президент Лукашенко.

Новая АЭС появится, согласно предварительным обсуждениям, в районе восточнее Могилева. Тогда одна станция в республике будет находиться в западной части страны, а вторая — на восточной. Лукашенко отметил, что пока он еще находится у власти, то хотел бы начать реализацию проекта, ведь закончить его сможет и другой политический деятель. Главное — положить начало. Одно из главных препятствий на данный момент — финансирование.

Александр Лукашенко также напомнил, как оппоненты выступали против строительства БелАЭС.

«Польша, которая инициировала вот эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить на первых порах. Литва, потеряв Игналину <...> сегодня покупает электроэнергию по бешеным ценам», — отметил Александр Лукашенко.

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