Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад «сыграть вничью» с Россией ради сохранения государственности Украины. Об этом он заявил на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко считает, что западные кураторы должны подтолкнуть Украину к мирным переговорам.

«Никто сегодня не хочет воевать. Поэтому надо идти к миру. Я знаю настроения военных украинских. Им уже эта война надоела. Если сейчас не пойти на переговоры Украина может утратить свою государственность и прекратить существование», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил нежизнеспособность так называемой «формулы Зеленского», поскольку Россия не оставит освобожденные территории.

Президент Белоруссии предложил взять за основу Стамбульские соглашения. Он отметил, что это не значит, что достигнутые тогда договоренности могут быть приняты сейчас, но от них можно отталкиваться на переговорах.

Ранее Лукашенко заявил, что не один Владимир Зеленский виноват в нынешней ситуации на Украине. По его словам, все президенты Украины грабили свой народ, который их ненавидел.