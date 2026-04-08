«Лужи и потоки будут исчезать быстрее»: во Владивостоке построят новую сеть водоотвода

Во Владивостоке продолжают бороться с подтоплением улиц после дождей. Новый этап работ стартует на площади Луговой — здесь займутся отведением воды, сообщил vostokmedia.com.

Мэр Константин Шестаков поручил городскому управлению дорог включить в план на этот год прокладку дополнительной ветки ливневой канализации. Торги уже завершены, подрядчик определен. Победителем открытого аукциона стала компания «Роудс». Ее специалисты будут модернизировать систему водоотведения на площади Луговой.

По условиям контракта, строителям предстоит установить четыре новых смотровых колодца, смонтировать 50 метров специальных желобов (лотков) для сбора воды и проложить 100 метров новых труб. Приступить к работам подрядчик сможет в ближайшие дни. Главное условие — все успеть закончить к 20 мая.

В мэрии пояснили, что дополнительная ветка ливневки заметно ускорит уход воды с асфальта. Это особенно важно при сильных ливнях: лужи и потоки будут исчезать быстрее, не мешая ни водителям, ни пешеходам.

Ранее сообщалось, что водоканалы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с весенним половодьем.