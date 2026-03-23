Водоканалы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с весенним половодьем

Подмосковные водоканалы были переведены на усиленный режим работы в связи с весенним половодьем. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты очистили от снега территории объектов, крыши зданий и люки резервуаров чистой воды. Также проверили исправность насосного оборудования, запорной арматуры и систем автоматики.

Кроме того, в регионе очистили ливневки, дренажные канавы и колодцы. Помимо этого, проверили герметичность устьев скважин и кабельных вводов объектов водоснабжения.

На ВЗУ очистили и промыли фильтры, усилили лабораторный контроль качества воды. На очистных сооружениях каждый час проверяют уровень талых вод в иловых картах.

На особом контроле дворовые территории. РСО выделяют в помощь городским службам спецтехнику для уборки и откачки воды, а также помогают управляющим организациям.

Ранее о подготовке региона к паводку рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.