Водоканалы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с весенним половодьем
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Подмосковные водоканалы были переведены на усиленный режим работы в связи с весенним половодьем. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Специалисты очистили от снега территории объектов, крыши зданий и люки резервуаров чистой воды. Также проверили исправность насосного оборудования, запорной арматуры и систем автоматики.
Кроме того, в регионе очистили ливневки, дренажные канавы и колодцы. Помимо этого, проверили герметичность устьев скважин и кабельных вводов объектов водоснабжения.
На ВЗУ очистили и промыли фильтры, усилили лабораторный контроль качества воды. На очистных сооружениях каждый час проверяют уровень талых вод в иловых картах.
На особом контроле дворовые территории. РСО выделяют в помощь городским службам спецтехнику для уборки и откачки воды, а также помогают управляющим организациям.
Ранее о подготовке региона к паводку рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.