Лжесотрудники банка проверили на подлинность деньги самарчанки

Мошенники обманули пожилую самарчанку, настояв на проверке подлинности хранившихся у нее купюр, сообщает volga.news .

Мошенники действовали максимально убедительно. Сначала с женщиной связались фиктивные сотрудники правоохранительных органов. Они предупредили, что 75-летней женщине необходимо сдать на проверку подлинности все деньги, которые есть у нее дома.

У пенсионерки оказалось в наличии 150 тысяч рублей. К ней приехали сотрудники финансовой организации. Они провели опись банкнот. Стороны заключили договор. Аферисты написали, что изымают деньги для проверки подлинности. После проведенных экспертиз вернут их обратно собственнице. Женщина поставила роспись в знак согласия. Раскрыв обман, самарчанка обратилась в региональное ГУ МВД.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что аферисты быстро адаптируются и придумывают новые схемы мошенничества, действуют правдоподобно. В любой ситуации лучше положить трубку и самостоятельно набрать номер полиции для уточнения информации.

Ранее мы сообщали, что МВД мемом с котами предупредило россиян о новой схеме мошенничества.