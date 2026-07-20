Мадагаскарские гиганты в Подмосковье: жители Королева встретили экзотических тараканов

Необычную находку сделали жители микрорайона Первомайский в Королеве. На улице Горького очевидцы заметили нескольких мадагаскарских шипящих тараканов — экзотических насекомых, которых обычно содержат дома или в инсектариях. Фотографии и видео с незваными «гостями» оперативно появились в социальных сетях, сообщил REGIONS.

По информации издания, мадагаскарские тараканы считаются одними из крупнейших в мире: взрослые особи могут достигать 7–10 см в длину. Несмотря на внушительный внешний вид, они не представляют опасности для человека — не кусаются и не переносят заболевания в отличие от некоторых синантропных видов.

По словам специалистов, подобные насекомые чаще всего оказываются на улице после побега от владельцев либо когда их намеренно выпускают. Вид широко распространен среди любителей экзотических животных и нередко встречается в образовательных коллекциях и инсектариях.

По данным издания, переживать из-за возможного «нашествия» заморских гигантов на квартиры жителей Королева не стоит. Энтомологи отмечают, что мадагаскарские тараканы плохо приспособлены к климату Подмосковья: без постоянного тепла и высокой влажности они не способны образовать устойчивую популяцию и пережить холодное время года. Так что встреча с ними — скорее курьезный эпизод, чем реальная угроза.

Ранее сообщалось, как защититься от укуса клеща и что делать, если он уже присосался.