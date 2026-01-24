Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что после сбора корзины с угощениями для высокопоставленного гостя из США посетители стали интересоваться составом подарочной корзины. Собственник рассказал, что в ассортименте пекарни появится американская выпечка, сообщило РИА Новости.

Журналисты кремлевского пула РИА Новости проинформировали в телеграм-канале, что подмосковная пекарня подготовила корзину с угощениями для спецпосланника президента США Дональда Трампа. Стив Уиткофф прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«После событий на этой неделе многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя», — рассказал РИА Новости Максимов.

Максимов отметил, что в корзину положили не все приготовленные десерты. Они были быстро распроданы посетителями пекарни.

Специалисты пекарни провели серию кулинарных экспериментов, тестируя различные рецептурные варианты, чтобы добиться безупречного результата для американской выпечки — продукта, который ранее не входил в стандартный ассортимент их производства. Теперь меню пекарни будет обновлено.

«Будем их вводить, там и маффины американские замечательные с черничным джемом, с малиновым, клубничным, американские пироги яблочные традиционные, брауни, шоколадное печенье классное», — рассказал владелец подмосковной пекарни.

