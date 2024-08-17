МАГАТЭ: ядерная безопасность на Запорожской АЭС ухудшилась после атаки БПЛА

После атаки БПЛА на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), произошедшей в субботу, 17 августа, ядерная безопасность в регионе пошатнулась. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), слова агентства привело РИА Новости.

«Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС… ухудшается после удара беспилотника, который сегодня пришелся по дороге по периметру площадки станции, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси» — значится в сообщении организации.

Отмечается, что люди и оборудование не пострадали при атаке украинского беспилотника. Падение БПЛА пришлось на зону прудов-оросителей охлаждающей воды, расстояние от них до ЛЭП «Днепровская» составляет всего 100 метров.

Ранее сообщалось, что Украина намерена нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям бомбой с радиоактивными веществами.