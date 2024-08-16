«РВ»: Украина намерена нанести удары по Запорожской и Курской АЭС «грязной бомбой»

Украина намерена в самое ближайшее время нанести серию ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива в Курской и Запорожской области, передают «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на силовиков.

«По данным источников, боеголовки завезены на Восточный горно-обогатительный комбинат в н. п. Желтые Воды Днепропетровской области», — приводится в публикации.

По данным источников, боеголовки завезены на Восточный горно-обогатительный комбинат в н. п. Желтые Воды Днепропетровской области.

Отмечается, что данной преступной акцией киевский режим преследует цель в последствие обвинить Россию в якобы совершении ядерной провокации на ЗАЭС и под Курском.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.