Магазин казанской торговой сети «Бахетле» работает в Москве

В Москве работает магазин казанской торговой сети «Бахетле», сообщил inkazan.ru. Корреспондент издания сравнил, есть ли разница между магазинами одной сети, функционирующими в разных городах России.

По данным издания, магазины сети «Бахетле» работают также в Новосибирске и Москве. Один из магазинов расположен в подвальном помещении московского бизнес-центра. Торговые точки, функционирующие в Казани, в несколько раз больше по площади. По мнению корреспондента, на ассортименте это не отразилось.

По данным издания, в магазине продают выпечку, готовую еду, различные продукты питания. Одна из покупательниц рассказала, что целенаправленно приходит в магазин из-за татарской выпечки. В магазине открыты всего три кассы. В воскресный день в зале было не более 10 человек.

По данным издания, цены в московском магазине выше, чем в Казани. Корреспондент приводит пример. В Казани эчпочмак с курицей стоит 68 руб. (100 граммов), в Москве — 100 руб. В магазине можно приобрести 600 граммов чак-чака, упакованного в подарочную коробку. В татарстанской столице упаковка обходится в 730 руб., а в столице России — 750 руб.

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