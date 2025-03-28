В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) обнародовал статистику нарушений, выявленных в сети продуктовых магазинов «Светофор» за 2023–2024 годы. Результаты исследования оказались в распоряжении «Коммерсанта».

Так, согласно подсчетам, в торговых точках зафиксировали 34 млн нарушений. Основные претензии к сети касаются кассовых операций, а также подделки кодов маркировки.

Согласно отчету ЦРПТ, среди наиболее распространенных нарушений — случаи реализации товаров с истекшим сроком годности. Таких нарушений зафиксировали 2,2 млн. Наибольшее количество жалоб касается реализации молочной продукции и пива.

Отмечается, что «Светофор» отказывается принимать товары, срок годности которых составляет менее двух третей от общей продолжительности. Сейчас в торговой сети проводятся внутренние проверки качества.

В начале 2025 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) выдала предостережения 64 российским магазинам «Светофор».

За нарушение правил маркировки и реализацию просроченной продукции в России предусмотрены штрафы до 1,5 млн руб. До 600 тыс. рублей может доходить штраф за продажу товаров с истекшим сроком годности и до 40 тыс. руб. — за продажу некачественных товаров.

Ранее житель Ростова-на-Дону рассказал о нарушениях, которые выявил в магазине «Светофор».