Магнитные бури — миф или угроза? Ученый раскрывает правду о влиянии космических вспышек на здоровье россиян

Преподаватель колледжа «Энергия» и почетный доктор наук Сергей Чумаков в беседе с REGIONS высказал мнение, что не каждая магнитная буря обязательно приводит к негативному воздействию на организм человека. Эксперт рассказал, к чему россиянам готовиться в Новый год — с 29 по 31 декабря эксперты прогнозируют сильное геомагнитное возмущение.

Эксперт рассказал, что вспышки на Солнце происходили всегда. Жизнь на Земле существовала и развивалось: люди учились добывать огонь, изобретали колесо. В XIX веке ученые смогли доказать взаимосвязь и влияние вспышек на технику.

«Событие Кэррингтона», произошедшее в 1859 году, произвело фурор среди научного сообщества. Английский астроном Ричард Кэррингтон увидел связь между вспышками и последующими сверхмощными магнитными бурями.

«Во время события Кэррингтона отключилась телеграфная связь, которая как раз делала свои первые шаги по миру, а в лабораториях, изучавших электричество, произошли аварии, но с тех пор ничего подобного не происходило, и то, что ряд изданий сейчас называют „геоштормом“, лишь слабые возмущения», — подчеркнул Чумаков.

По словам эксперта, исследователи опровергают информацию о влиянии магнитных бурь на состояние людей. Взаимосвязь может быть интересна любителям сенсаций. Ученые склоняются к мнению, что во время магнитных бурь не происходит значимого роста случаев обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты не пришли к точному выводу, исследования продолжаются.

«В Петрозаводске за 2015–2017 годы число вызовов скорой помощи в дни магнитных бурь значимо не увеличивалось. А если рассматривать статистику смертности в России за период с 2001-го по 2015-й, то обнаруживается весьма неудобная для многих зависимость: в 2012 году, когда произошла одна из мощнейших магнитных бурь XXI века, смертность в России была на 1,4% ниже, чем годом ранее», — подчеркнул ученый.

Ранее сообщалось, что российские ученые зафиксировали редкое явление на Солнце.