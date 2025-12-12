«Торнадо из плазмы»: российские ученые зафиксировали редкое явление на Солнце

На Солнце произошло впечатляющее событие: гигантский протуберанец — клубок плазмы и магнитных полей — в течение суток оторвался от звезды и улетел в космос. Об этом сообщило РИА Новости.

Астрономы Института космических исследований РАН зафиксировали мощное и красивое явление на нашей звезде. Наблюдения, которые велись почти сутки, показали, как от солнечного края оторвался огромный протуберанец. Ученые описали его как «совершенно безумный клубок» из раскаленного вещества и сплетенных магнитных полей.

На опубликованном видео видно, как над поверхностью Солнца поднимается и извивается гигантская структура, напоминающая огненное торнадо. Постепенно магнитные силы не могут больше удерживать эту массу, и она отрывается, растворяясь в космическом пространстве.

Протуберанцы — это относительно холодные по солнечным меркам плотные сгустки плазмы, которые удерживаются над поверхностью звезды петлями магнитного поля. Их отрыв, особенно такой крупный, является наглядным проявлением солнечной активности. Подобные выбросы, если они направлены в сторону Земли, могут впоследствии стать причиной магнитных бурь, влияющих на работу спутников, систем связи и самочувствие метеочувствительных людей. Однако данный протуберанец, судя по всему, не представлял прямой угрозы для нашей планеты, став в первую очередь захватывающим космическим зрелищем.

