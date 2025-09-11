Магнитные бури: прогноз на выходные и меры профилактики хорошего самочувствия

Прямое воздействие магнитных бурь на здоровье человека в настоящее время не доказано учеными. Однако многие россияне обращают внимание на ухудшение самочувствия в дни магнитных бурь. Прогноз на ближайшие выходные поможет гражданам подготовиться, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, подготовиться можно следующим образом: проверить наличие в аптечке препаратов, которые назначил лечащий врач, а также контролировать артериальное давление, чтобы в случае необходимости своевременно обратиться в больницу. Эксперты рекомендуют не перегружать организм жирной и острой пищей, алкоголем и большим количеством кофе. Желательно пить много воды и травяных чаев (в случае отсутствия аллергии). Важно избегать стрессовых ситуаций.

Согласно предварительным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в воскресенье, 14 сентября, ожидаются небольшие возмущения и умеренная геомагнитная буря. В субботу, 13 сентября, магнитные бури эксперты не прогнозируют.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря начнется на Земле с 15 сентября и продлится восемь суток.