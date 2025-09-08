Сильная магнитная буря начнется на Земле с 15 сентября: сколько она продлится

С 15 сентября на Земле начнется магнитная буря, которая продержится в течение восьми суток. Период нестабильной геомагнитной обстановки начнется сразу с бури пятого уровня (умеренная буря). Подробный прогноз — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С 21:00 воскресенья, 14 сентября, на Земле начнется буря пятого уровня. Геомагнитные возмущений такой мощности сохранятся в течение суток, после чего уровень бури опустится до четвертого (малая буря). Он сохранится до вечера вторника, 16 сентября.

Далее Землю ожидает небольшая «передышка» в виде третьего (слабого) уровня бури, которая также продержится в течение суток. После этого буря вновь поднимется до четвертого уровня и продержится до вечера четверга, 18 сентября. С пятницы, 19 сентября, в течение пяти дней ожидается лишь третий уровень геомагнитных возмущений, а после — второй (небольшие возмущения).

К наиболее распространенным физическим проявлениям в период магнитных бурь относятся скачки артериального давления, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Часто нарушается сон, что приводит к бессоннице или беспокойному сну. Кроме того, магнитные бури отрицательно сказываются на когнитивных функциях и эмоциональном состоянии. Снижается концентрация внимания, повышается раздражительность, появляется чувство тревоги и беспокойства. Быстрая утомляемость приводит к снижению работоспособности и ощущению общего недомогания. В некоторых случаях геомагнитные штормы могут вызывать болевые ощущения в суставах и мышцах.

Ранее стало известно, сколько стоит отдохнуть на Байкале.