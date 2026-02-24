Магнитные бури с 24 по 28 февраля: пять правил для метеозависимых на последнюю неделю февраля

С 24 по 28 февраля 2026 года ожидается период повышенной геомагнитной активности. При выполнении простых правил можно легче пережить последнюю неделю февраля, сообщил inkazan.ru.

По данным экспертов, магнитные бури в период с 24 по 28 февраля нельзя назвать экстремальным. Однако люди, которые обычно наблюдают ухудшение самочувствия, могут испытывать дискомфорт. Для облегчения самочувствия рекомендовано выполнять некоторые правила.

Специалисты советуют ложиться спать в одно и то же время, нормально высыпаться. Полезным окажутся неспешные прогулки на свежем воздухе. От интенсивных физических нагрузок лучше отказаться. Аналогично и с решением важных вопросов — при возможности лучше отложить их на более спокойный период.

По мнению экспертов, важно не переедать, отказаться от алкоголя, энергетиков, кофеина. Стоит следить за питанием, делая меню более сбалансированным и полезным. В период магнитных бурь рекомендовано следить за артериальным давлением. Если врач назначал препараты, необходимые для ежедневного применения, они должны находиться в домашней аптечке.

«Период магнитных бурь с 24 по 28 февраля 2026 года нельзя назвать экстремальным, но для метеозависимых людей он может стать испытанием, поэтому заранее продуманный более спокойный график, внимание к сну, питанию и регулированию нагрузки помогут перенести его значительно легче», — сообщил inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что Солнце побило рекорд XXI века по числу мощных бурь в одной области.

