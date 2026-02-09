Активная область на Солнце под номером 4366 официально установила рекорд XXI века по количеству мощных вспышек, произведенных одной зоной. Об этом передает Ридус .

Согласно обновленным данным каталога Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), на ее счету теперь числится 66 событий категории M и выше.

Этот результат превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее области 3664, которая в прошлом произвела 64 сильные вспышки и стала причиной крупнейшей за два десятилетия магнитной бури на Земле. Новый рекорд стал неожиданным для специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, так как всего три дня назад активность в области 4366 практически полностью прекратилась.

Ученые отмечали «драматическую паузу», которая заставила их предположить, что область завершила свою активную фазу и не сможет обойти предыдущего рекордсмена. Однако последовавшие три новые вспышки уровня M изменили ситуацию. Солнечные вспышки такой мощности являются источником возмущений в магнитосфере Земли, приводя к магнитным бурям, которые могут влиять на работу энергосистем, навигационного оборудования и средств связи, а также расширять область видимости полярных сияний.

