Махать лопатой стало некому: УК подравняли оклады дворников и бухгалтеров, но кадровый голод не побежден

Mkset проанализировал предложения управляющих компаний Уфы. От 50 тыс. руб. готовы платить дворникам три компании. Зарплата других вакантных мест начинается от 40 тыс. руб. и заканчивается 65 тыс. руб. График разный. В некоторых случаях придется работать шесть дней в неделю. В зимний период времени специалист должен убирать территории от снега и наледи, обрабатывать участки реагентом.

«Физическая выносливость и способность справляться с ручным трудом. Опыт работы не требуется», — указано в одном из объявлений.

По мнению экспертов, дефицит дворников связан с несколькими причинами. Одна из самых главных — борьба с мигрантами. Ранее работа была востребована среди иностранных граждан. Однако сейчас правительство выбрало курс отказа от специалистов-мигрантов: требования ужесточены, социальное обеспечение ограничено. Многие иностранцы сами покидают Россию.

По информации издания, жители Уфы часто оставляют негативные отзывы о качестве уборки дорог от снега. Комментарии появляются в соцсетях местной администрации. Горожане считают, что специалисты не работают, а имитируют уборку. Жители просят хорошо расчищать хотя бы небольшие участки.

«Мини-выкидыш трактора сегодня проехал мимо нашего двора, сделал серьезный вид, два раза проехался между домами и гордо уехал восвояси! Это вы называете комплексной чисткой? Что за издевательство», — написал местный житель.

Ранее эксперт Кучеренков сообщил, что зарплаты дворников в РФ приблизились к 100 тыс. руб.