Махать лопатой стало некому: УК подравняли оклады дворников и бухгалтеров, но кадровый голод не побежден
Mkset: уфимские УК предлагают дворникам заработную плату на уровне бухгалтеров
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Управляющие компании в Уфе столкнулись с дефицитом дворников, сообщил mkset.ru. Специалистам предлагают заработную плату, идентичную бухгалтерской.
Mkset проанализировал предложения управляющих компаний Уфы. От 50 тыс. руб. готовы платить дворникам три компании. Зарплата других вакантных мест начинается от 40 тыс. руб. и заканчивается 65 тыс. руб. График разный. В некоторых случаях придется работать шесть дней в неделю. В зимний период времени специалист должен убирать территории от снега и наледи, обрабатывать участки реагентом.
«Физическая выносливость и способность справляться с ручным трудом. Опыт работы не требуется», — указано в одном из объявлений.
По мнению экспертов, дефицит дворников связан с несколькими причинами. Одна из самых главных — борьба с мигрантами. Ранее работа была востребована среди иностранных граждан. Однако сейчас правительство выбрало курс отказа от специалистов-мигрантов: требования ужесточены, социальное обеспечение ограничено. Многие иностранцы сами покидают Россию.
По информации издания, жители Уфы часто оставляют негативные отзывы о качестве уборки дорог от снега. Комментарии появляются в соцсетях местной администрации. Горожане считают, что специалисты не работают, а имитируют уборку. Жители просят хорошо расчищать хотя бы небольшие участки.
«Мини-выкидыш трактора сегодня проехал мимо нашего двора, сделал серьезный вид, два раза проехался между домами и гордо уехал восвояси! Это вы называете комплексной чисткой? Что за издевательство», — написал местный житель.
Ранее эксперт Кучеренков сообщил, что зарплаты дворников в РФ приблизились к 100 тыс. руб.