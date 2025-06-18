«Махать синим платочком вслед»: супругу Макаревича могут призвать на войну с Ираном
Адвокат Бенхин: супругу Макаревича могут призвать на войну с Ираном
Фото: [pxhere.com]
Адвокат Александр Бенхин высказал мнение, что супруга музыканта Андрея Макаревича* в скором времени может пополнить ряды израильской армии, сообщило интернет-издание «Абзац».
Адвокат напомнил, что ранее жена Макаревича рассказывала о службе в срочной армии. Согласно законодательству Израиля, в случае всеобщей мобилизации по стране в первую очередь призывают мужчин. Во вторую — женщин.
«Если начнется всеобщая мобилизация, Макаревич будет провожать супругу на фронт и махать синим платочком вслед. Это 100%, это не шутки!» — беседе с «Абзацем» заявил адвокат Александр Бенхин.
По данным издания, супруга музыканта Эйнат Кляйн — гражданка Израиля. Эксперт отметил, что Макаревич не подлежит призыву из-за превышения допустимого возрастного порога.
По информации издания, покинувший в 2022 году артист рассказал об изъятии автомобиля в пользу армии Израиля. Семья иноагента проживает вблизи Хайфы. Он признался, что семье будет тяжело обходиться без транспортного средства. Эйнат Кляйн рассказала, что семье в качестве компенсации выплатили небольшую сумму денег. Макаревич отметил, что компенсация не покроет расходы на приобретение нового автомобиля.
По данным издания, музыкант выбрал Израиль в качестве постоянного места жительства после объявления СВО в 2022 году. Артист не поддержал решение правительства, о чем демонстративно заявлял во время различных интервью или видеопубликаций.
Ранее сообщалось, что продюсер Пригожин рассказал о состоянии живущей в Израиле матери.
*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.