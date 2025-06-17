Пригожин рассказал о состоянии живущей в Израиле матери

Продюсер поделился, что его мама проживает в Израиле уже 35 лет. По его словам, женщина уже привыкла к своей жизни. Тем более в стране часто звучали сирены из-за разных конфликтов, поэтому граждане иначе относятся к таким событиям. Пригожин считает, что его мама философски рассуждает насчет нынешнего конфликта.

По словам Пригожина, в населенном пункте, где проживает мама, бомбят. Они созваниваются по телефону. Продюсер предложил матери помощь. Однако она отказалась, чтобы сын забрал ее к себе. Женщина попросила ее не трогать. Ей хочется быть в своем доме.

«Эта история крайне неприятная, хочется, чтобы все поскорее закончилось», — рассказал «Абзацу» продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин признался, что был шокирован событиями, которые происходят между Ираном и Израилем.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн* спрятался в израильском бункере от иранских ракет.

*признан в России иностранным агентом