Махинации с российским зерном: В Омске вынесли приговор по делу «Зерна Сибири»

Троим фигурантам дела «Зерна Сибири» вынесли приговор в омском суде, сообщает gorod55.ru . Экс-директоров компаний АО «ЛК «Зерно Сибири» и ООО «Дары Сибири», а также директора ООО «Глобал-С» признали виновными в махинациях с отечественным зерном.

Следствию удалось собрать доказательства того, что трое фигурантов дела с 2019 по 2020 год путем махинаций вывели со счетов логистического центра 54,4 млн рублей. Руководители компаний заключали фиктивные договоры на поставку зерна и его дальнейшее хранение. В услуги, которые были оплачены, также входило пользование элеватором.

На самом деле компания «Дары Сибири» не смогла бы оказывать подобные услуги из-за нехватки такого количества зерна, как было указано в документах, и отсутствия необходимого оборудования.

«В итоге суд назначил им наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом по 800 тыс рублей и ограничением свободы на 1 год. Вдобавок к этому все осужденные обязаны полностью погасить причиненный ущерб», - пишет издание, ссылаясь на данные регионального СУ СКР по Омской области

Руководители компаний не признали вину в полном объеме, но часть украденных средств компенсировали. Экс-директор «Зерна Сибири» в настоящее время находится в розыске, поэтому против него открыто еще одно уголовное дело.

Мужчина находится за границей и активно ведет страницы в социальных сетях. В настоящее время занимает должность председателя комитета организации «Россияне за рубежом», которая занимается общественными делами в Брюсселе.

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