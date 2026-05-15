Съедобные, но опасные: в лесу под Подольском нашли строчки размером с голову

В лесах Подольска наступил сезон, который радует глаз и пугает врачей. Из-под прошлогодней травы и листвы массово полезли гигантские строчки — такие большие, что свободно помещаются в ведро, а по диаметру сравнимы с человеческой головой. Местные жители уже делятся в соцсетях фотографиями богатых уловов. Но миколог предупреждает: этот гриб — не трофей, а лотерейный билет с одним несчастливым исходом, пишет REGIONS .

В подмосковных лесах чаще всего встречается строчок гигантский. Его шляпка напоминает ядро грецкого ореха или, если смотреть без восторга, извилины человеческого мозга. В диаметре гриб может достигать 30 сантиметров. На одной поляне их бывает так много, что грибники собирают урожай ведрами.

Но за впечатляющим внешним видом и слухами о необыкновенном вкусе скрывается серьезная угроза. Миколог Анатолий Лопатин пояснил корреспондентам: строчок содержит гиромитрин — протоксин, способный привести к тяжелому отравлению и даже летальному исходу.

Существует распространенное мнение, что строчки становятся безопасными после правильной обработки. Якобы достаточно тщательно их вымыть, несколько раз отварить в большом количестве воды с солью, и токсин разрушится. Лопатин называет это убеждение самой настоящей русской рулеткой.

Никто не знает исходную концентрацию гиромитрина в конкретном грибе. Никто не может гарантировать, что варка снизила ее до безопасного уровня. И никто не предскажет, как отреагирует конкретный организм на остатки яда. Аргумент «мой сосед десять лет их ест и ничего» здесь не работает. Организм каждого человека уникален, и то, что прощает одному, может убить другого.

Миколог призывает не рисковать здоровьем ради нескольких банок маринованных грибов. Тихая охота в подмосковных лесах должна приносить радость, а не повод для вызова скорой. Гигантские строчки лучше оставить на поляне — пусть радуют глаз тех, кто умеет только фотографировать, но не пробовать.

