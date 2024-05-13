Макаревич согласился помогать ВСУ во время пранка Вована и Лексуса и пожелал Киеву победы в СВО

Музыканту Андрею Макаревичу* позвонили пранкеры Вован и Лексус, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер группы «Машина времени» признался в любви Украине, заявил о намерении выступить в Киеве сразу после победы ВСУ и рассказал о неприязни к россиянам, из-за глупости которых не хочет возвращаться на Родину, сообщили РИА Новости .

Певец признался, что с радостью готов выступить в Киеве сразу после победы ВСУ. Артист, правда, поделился опасениями, воспримет ли его публика. Он ассоциируется с Россией, что может вызвать негатив у граждан Украины. Если его будут ждать, то он приедет с радостью.

Андрей Макаревич рассказал, что оказывал большую помощь пострадавшим в ходе СВО украинцам, но он не исключает возможности помогать непосредственно ВСУ.

Певец отметил, что очень ждет победы Украины в зоне СВО и будет рад, когда его мечты осуществятся.

«В общем я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех победить. Выхода нет!» — заявил певец.

О своих соотечественниках певец так лестно не отзывался. Макаревич сказал, что петь для россиян не хочет и больше не будет. Он признался, что два года не был в России и этому рад. В стране осталось совсем мало думающих людей. Возвращаться в РФ нет никого желания. Относительно политического режима в стране, Андрей Макаревич рассказал, что поддерживал Дмитрия Медведева, когда он занимал должность президента.

«Я за Медведева голосовал, скажу честно, потому что то, что он тогда говорил, то, что он тогда декларировал, совершенно совпадало с моими представлениями о прекрасном», — рассказал Макаревич.

Ранее мы сообщали, что актер и народный артист России Юрий Назаров напомнил русофобствующему Макаревичу о великих достижениях русского народа.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России