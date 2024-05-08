Актер Назаров напомнил русофобствующему Макаревичу о великих достижениях русского народа

Народный артист России, актер театра и кино Юрий Назаров осудил лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и других известных личностей, кто отзывается о России и ее жителях в негативном контексте. Он напомнил им о великих достижениях русского народа, пишет интернет-издание «Абзац» .

«Меня удивил мой однофамилец (сбежавший из России после начала СВО актер Дмитрий Назаров – прим.). Еще там [лидер группы «Машина времени» Андрей] Макаревич что-то «замечательное» сказал. Назвал кого-то «мудачьем». Он гений, а остальные – вот это самое», — отметил собеседник «Абзаца».

Спикер отметил, что совершенно иначе относится к русскому народу, который в разные исторические эпохи проявлял мудрость, силу и самоотверженность. Владимир Мономах, великие князья Олег и Игорь, Святослав и Александр Невский, Петр Великий — люди из разных эпох, которые олицетворяют для Юрия Назарова единую Россию.

Актер напомнил, что в разные периоды находились лидеры иностранных стран, которые хотели захватить русские территории. Все они были великими людьми, несмотря на совершенные поступки. Однако каждый имел провал.

«Я вот за этот народ, за эту историю. А кто этого не понимает – ну авось догадается когда-нибудь. Вот сейчас эти мудрецы – наши артисты и артистки придурковатые – говорят, что это примитив, но этот примитив спасал вас, идиотов», — заявил народный артист России, актер театра и кино Юрий Назаров.

Юрий Назаров назвал одно из главных отличий между жителем Запада и русским человеком. На Западе каждый хочет, чтобы хорошо было только ему. Русский человек стремится, чтобы хорошо было всем сразу. Это и не позволяет западной культуре проникнуть в российское общество.

В ходе интервью актер также поделился своими воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны. Юрий Назаров, будучи четырехлетним ребенком в момент гитлеровской оккупации, хорошо запомнил многие прожитые дни и свои эмоции.

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*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.