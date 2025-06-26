«Мако опасны для человека»: акул-людоедов заметили в Приморском крае
Mash: в Приморском крае спортсмены Федерации рыболовного спорта заметили акул
Фото: [pxhere.com]
В Приморском крае очевидцы сняли на видео акул, сообщил телеграм-канал Mash.
По информации канала, акулы на видео — это мако. Очевидцами их появления в Приморском крае стали спортсмены Федерации рыболовного спорта. Акулы-хищники выпрыгивали из воды. Таким образом хищники охотятся: они оглушают добычу. Мако несут угрозу для безопасности людей.
«Акул-людоедов мако заметили в Уссурийском заливе в Приморском крае. Они приплыли туда из-за аномальной жары в регионе», — сообщил Mash.
По данным канала, мако встречаются в регионе, но обычно в середине августа. В нынешнем году вода уже прогрелась до 22 градусов раньше времени, поэтому хищники мигрировали для охоты.
Mash приводит статистические данные, проанализированные International Shark Attack File. Так, в период с 2006 по 2024 год около 10 раз на туристов нападали акулы данного вида. Пострадавшими также становились рыбаки и аквалангисты. Последний летальный случай зафиксирован в 2024 году. Жертвой мако стал итальянский турист. Инцидент произошел в Египте. Мужчине пытался оказать помощь спасатель. Акула вцепилась в ногу, оставив тяжелые раны.
«Мако опасны для человека», — располагает информацией Mash.
Ранее сообщалось, что на популярном курорте Турции россиянка заметила возле отдыхающих акулу.