В популярном курорте Турции россиянка заметила возле отдыхающих акулу

Россиянка Екатерина во время прогулки на катере заметила, что возле отдыхающих в воде плавала акула. Она сняла инцидент на видео, сообщил телеграм-канал SHOT. Съемка велась у побережья Аланьи — популярного курорта в Турции.

По информации канала, женщина сразу предупредила отдыхающих об опасности. Туристка также проинформировала об акуле возле людей спасателей. Екатерина снимали на видео разговор с представителем отеля. Она показала видео, на котором хорошо видно хищника. Спасатель сначала подтвердил, что эта акула представляет угрозу для людей из-за своей агрессивности.

По данным канала, позже спасатель изменил свое мнение. Предположительно, он мог получить некоторые инструкции от своего руководства. Мужчина отметил, что ошибся. По его мнению, акула, которая попала в кадр, не представляет для отдыхающих никакой угрозы. Туристов призвали не беспокоиться.

По информации SHOT, местные жители рассказали, что в нынешнем сезоне хищниц встречают возле берега все чаще. По их мнению, рыбы опасные.

Ранее сообщалось, что у берегов Антальи впервые заметили акул в мае.