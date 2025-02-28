Le Monde: Макрон предложил ЕС отказаться от «счастливой вассализации» с США

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что ЕС необходимо отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США, сообщила газета Le Monde.

По данным издания, соответствующее заявление Эммануэль Макрон сделал, комментируя обещания президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары ЕС. Он считает, что в настоящее время Европа не является силой. Политик уверен, что пришло время трансформаций, когда странам ЕС предстоит обрести силу. У Европы есть рынок, который важно развивать.

«Европа должна заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти. Это не плохое слово, наоборот», — заявил Эммануэль Макрон.

В том случае, если Дональд Трамп предпримет какие-либо действия в отношении ЕС, лидеры стран должны достойно ответить ему. Таким мнением поделился политик. По его мнению, ответ не должен исходить из позиции подчинения.

Издание Le Monde напоминает, что американский президент анонсировал 25-процентные таможенные пошлины на товары из ЕС, а членов НАТО призвал увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. По данным газеты, в Европе опасаются того, что Трамп заключит с Москвой сделку по завершению вооруженного конфликта без учета украинской и европейской позиции.

Ранее сообщалось, что в Европе предложили выдвинуть Макрона для противостояния Путину и Трампу.