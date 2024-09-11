Максимова рассказала о свинокомплексе, где пять лет назад были крысы и руины

Заместитель директора по экономике и финансам свинокомплекса «Чистогорский» Юлия Максимова поделилась собственным опытом, как за пять лет можно построить успешное и прибыльное предприятие, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Юлия Максимова рассказала, в каком состоянии ей передали в управление свинокомплекс: грязные помещения, руины и бегающие крысы. Спикер отметила, что за пять лет была провеена огромная работа. Многие сотрудники не стали увольняться после смены руководства. Люди сплочились, чтобы вместе достичь результата. В этом и заключается успех любого бизнеса, уверена заместитель директора по экономике и финансам.

Сотрудники прошли большой путь. Сначала своими руками убирали территорию, потом помогали выполнять некоторые строительные работы. Затем в здании установили новое оборудование. Специалисты проходили курс обучения по его применению. На работу устроились многие сотрудники, проживающие в соседних регионах. Новые кадры потребовались из-за увеличения поголовья на комплексе.

«Также мы активно привлекаем молодежь – в прошлом году «Чистогорский» стал лидером «Сибагро» по количеству принятых на практику студентов. К нам едут из разных регионов страны, и некоторые из уже молодых специалистов остаются здесь и развивают экономику Кузбасса», — рассказала в интервью Сибдепо заместитель директора по экономике и финансам свинокомплекса «Чистогорский» Юлия Максимова.

Производство начало постепенно расширяться. Теперь есть отдел, который занимается растениеводством. В расположении сотрудников более 12 га земельного участка. Кроме того, сотрудники принимают активное участие в благоустройстве поселка, на территории которого расположен свинокомплекс.

Ранее сообщалось, что реконструкция свиноводческого комплекса продолжается в подмосковном Зарайске.