Мальчик в нижнем белье на морозе: что на самом деле произошло на остановке в Кузбассе?

В телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации проинформировали, что председатель ведомства затребовал доклад по информации о нарушении прав несовершеннолетнего в Кузбассе. Речь о мальчике, которого в морозный вечер обнаружили на остановке общественного транспорта в нижнем белье и ботинках, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Очевидцы пытались помочь ребенку. В экстренных службах рассказали, что ребенка передали родителям. В СК сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сотрудники разбираются, исполняют ли родители ребенка обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Курочкину П. В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении ведомства.

По информации издания, у ребенка диагностированы особенности здоровья. Предположительно, мама мальчика не знала, что сын практически без одежды вышел на улицу. Сын хотел встретить ее. Женщина возвращалась с работы. Несмотря на морозный вечер, здоровью ребенка ничего не угрожает. Очевидцы отмечали, что ребенок постоянно повторял, что на остановке ждет свою маму. Разобрать остальные слова жителям не удалось.

