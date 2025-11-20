С синими губами и в трусах на морозе: стало известно, чем закончилась история с полуголым ребенком в Кузбассе

В экстренных службах проинформировали, что найденного на улице в Кузбассе полуголого ребенка передали родителям, сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, об инциденте стало известно из соцсетей. Очевидцы рассказали, что на улице Дегтярева, 5, в Рудничном районе заметили мальчика. Ребенок был в одних трусах и ботинках. В этот вечер на улице установилась морозная погода. Очевидцы утверждают, что у ребенка от холода посинели губы. Люди переживали, что он может пострадать из-за переохлаждения.

По словам очевидцев, они пытались помочь ребенку: намеревались дать теплую одежду, выяснить, что случилось. Ребенок убегал. Он невнятно рассказывал, что ждет маму. Горожане сообщили о происшествии сотрудникам правоохранительных органов.

По информации издания, на место происшествия прибыли правоохранители. В настоящее время ребенок находится у родителей. Другие подробности инцидента в экстренных службах предоставлены не были. Согласно общепринятой практике, сотрудники в таких случаях выясняют, почему ребенок оказался на улице. Могут быть привлечены члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об истязании 12-летнего школьника передано в суд.