«Мальчики шутили»: Ученики брянской гимназии рассказывают, как отреагировали на стрельбу

Ученики и родители школы, в которой утром 7 декабря ученица 8 класса открыла стрельбу, рассказывают корреспонденту KP.RU о своих эмоциях и делятся воспоминаниями.

Ребята рассказывают, что сначала не восприняли серьезно, когда началась стрельба. Никто не мог предположить, что кто-то может стрелять в школе. Мальчики даже начали шутить, вспоминают дети. Только учителя восприняли все серьезно.

Педагоги сразу начали строить баррикады. Ставить к дверям столы, стулья, чтобы преградить открытие дверей. Потом всем детям отдали распоряжение сесть вместе под те парты, которые остались в кабинете. Ребята прижались друг к другу. Было уже понятно, что это не шутка и не ложная тревога.

«Мы с пацанами стали сидеть под одной партой», – рассказал KP.RU один из учеников гимназии.

Родители недоумевают, как такое могло произойти. Говорят, что недавно на входную дверь установили домофон, чтобы никто не мог пройти из посторонних.

Трагедия произошла в гимназии Брянска. Ученица 8 класса стреляла в одноклассников, а потом убила себя. Есть раненые и погибшие. Ранее стало известно о намерении подростка поджечь школу.