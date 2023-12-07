Расстрелявшая одноклассников Алина планировала поджечь школу

В рюкзаке у 14-летней Алины А., устроившей сегодня утром стрельбу, в брянской гимназии нашли бутылку с растворителем, спички и зажигалки, сообщает SHOT.

Кроме ружья «Бекас», с которым Алина пришла в школу, у нее было еще два ножа. В тетради девочка сделала запись о том, что ей необходимо встретиться с каким-то другом.

Алина А. застрелила одноклассницу, ранила еще пятерых, а затем покончила с собой. Ни сестра-близнец Даша, ни одноклассники, ни родители и учителя не могли представить, что такое может произойти. Алина была тихой девочкой, хорошо училась, серьезных конфликтов у нее ни с кем не было.

Правоохранители задержали отца Алины Дмитрия, который накануне отмечал день рождения. Дмитрий был заядлым охотником, и сам научил Алину стрелять. Пропажу ружья, которое, как и положено, хранилось в сейфе, он не заметил.