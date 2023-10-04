«Маленькая лужа»: Горожане Ижевска обеспокоены испарением большого пруда

Местные жители Ижевска сообщают, что местный большой пруд превратился в небольшую лужицу. Люди переживают, почему администрация не занимается данным вопросом и кто в этом виноват, сообщает udm-info.ru .

Ижевчанка обратилась в редакцию издания. Женщина сообщила, что в «Парках Удмуртии» проинформировали, что пруд не входит в их зону ответственности.

«Очень обеспокоены состоянием пруда в сквере им. Драгунова. Вода уходит, осталась маленькая лужа. Было очень красивое место. Печально, что в «Парках Удмуртии» ответили, что состояние пруда не относится к их компетенции. Кто поможет в этой ситуации?» — такое сообщение прислала в редакцию ижевчанка.

Фото, сделанные корреспондентом, наглядно демонстрируют, как ушла вода. Жители рассказали, что пруд мелел давно. Особенно заметно обмеление стало в августе.

Фото: [ Галина Шакирова / udm-info.ru ]

Горожане уверены, что причина – естественные природные явления. Лето было засушливым, а осадков практически не было. Вода начала испаряться, а пополнять запас просто нечем.

Корреспондент выяснил, что вода в пруд поступает из родника. Люди набирали воду из источника. Они рассказали, что раньше напор был большим, а теперь вода стекает тонкой струйкой. Горожане также считают, что из-за малых осадков родник не наполняется.

Издание направило запрос в минприроды и природоохранную прокуратуру с просьбой подтвердить или опровергнуть мнения жителей Ижевска.

Ранее стало известно еще об одной проблеме Ижевска – в городе рушится брусчатка, но местная власть ничего не предпринимает.