Малина в ноябре: дачники Балашихи хвастаются небывалым урожаем

В телеграм-канале «Балашухер» появился видеоролик, демонстрирующий необычный урожай. Жительница Балашихи показала кусты малины, обильно усыпанные ягодами в нехарактерное для сбора время, сообщил REGIONS.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Любители садоводства интересовались сортовой принадлежностью растения, а сторонники правильного питания — пищевой ценностью поздних ягод. Комментарий дала опытная садовод Ирина Максимова, разъяснившая, что подобное плодоношение в октябре-ноябре характерно исключительно для ремонтантных сортов малины.

«В этом году теплый ноябрь подарил нам уже третий урожай, и мы до сих пор собираем по три стакана с куста каждые выходные. Но любителей этой ягоды я могу разочаровать: по вкусовым качествам этот сорт уступает ранним аналогам, например сорту „Метеор“. Это связано с тем, что поздние ягоды вызревают почти без солнца», — рассказала REGIONS Максимова.

Врач-терапевт Константин Недошивин рассказал о полезных свойствах малины. В ягоде содержатся салицилаты. Они обладают способностью снижать синтез простагландинов в организме, которые участвуют в воспалительных процессах. Эксперт отметил, что по этой причине раньше во время лечения простуд популярностью пользовались ягоды малины. Врач-терапевт рекомендует воспользоваться тем, что сезон малины в этом году продолжительный. Ягоды позволят укрепить иммунитет.

«Малина содержит большое количество витамина С — в 100 граммах содержится четверть суточной нормы взрослого человека. Также, малина снижает уровень холестерина в крови», — рассказал REGIONS Недошивин.

Ранее сообщалось, что грибники Подмосковья в ноябре собирают в лесах 12-килограммовые корзины грибов.