Ноябрьский грибной бум в Подмосковье: дожди подарили тонны рядовок, маслят и вешенок

Пользователи соцсетей делятся информацией о собранном урожае в лесах Подмосковья, сообщил REGIONS. Жители рассказывают, что в начале ноября много грибов можно найти на территории Домодедовского, Павлово-Посадского и Воскресенского округов. Жители Химок также продолжают радовать впечатляющими грибными находками, демонстрируя разнообразие видов, которые до сих пор встречаются в местных лесах.

«Ноябрьский грибной бум доказал, что сезон тихой охоты в Подмосковье может продолжаться гораздо дольше обычных сроков», — сообщил REGIONS.

Пользователи удивляются тому факту, что до сих в подмосковных леса встречаются лисички. Обычно сезон сбора грибов заканчивается в сентябре. Осенние опята уже становятся редкостью, зато можно найти их зимние собратья — фламмулину. Практически в любом районе Подмосковья встречаются вешенки.

«Вешенки напали, и я не смогла отбиться», — с юмором комментирует свой улов одна из участниц грибного сообщества.

Грибник Елена в тематическом сообществе написала, что собрала 12 килограммов фиолетовой рядовки. И ее пример — не исключение. В лесах Подмосковья продолжается активный сезон рядовок и говорушек. Жительница Воскресенского округа рассказала о большом урожае маслят. По ее словам, все грибы хорошие.

Эксперты напоминают, что любые грибы требуют тщательной термической обработки. Во время сбора важно помнить, что многие грибы имеют ядовитые аналоги. В целях безопасности не стоит игнорировать рекомендации специалистов.

Ранее сообщалось, что в центре подмосковного города вырос ценный гриб.