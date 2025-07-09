«Мало ли вдруг что»: приморчанка после восьмичасового ожидания самолета поделилась советом

Девушка рассказала, что покинула город из-за командировки. Она знала, что рейсы часто задерживают и отменяют. Пассажирка надеялась, что эти сложности ее не коснутся. Однако девушке пришлось прождать восемь часов. Она рассказала об обстановке в аэропорту.

По словам девушки, пассажиры разместились в помещении без удобств. В небольшом помещении расположилось около 100 пассажиров. Люди практически не слышали, что говорила диспетчер. Приходилось постоянно следить за информационным табло. Рейс во Владивосток переносили каждые полчаса. Пассажирам не рассказывали, как им поступать, где взять воду. Например, сотрудники объявили, что люди могут прийти за обедами. Однако не уточняли, где проходит раздача. В зале работников аэропорта также не было.

Девушка рассказала, что в зале собралось много людей — пенсионеры, семьи с детьми, военнослужащие. Многие спали на сумках. Однако люди все были настроены по-доброму. Они не злились, а поддерживали друг друга. Когда объявляли чей-то рейс, аплодировали и поздравляли. Девушка считает, что в случае отсутствия страховки ее путь был бы еще более сложным.

«Всем рекомендую брать страховки на багаж и перелеты. Мало ли вдруг что. Но повезло, что Владивосток — наша конечная точка, а не стыковочная. Иначе мы просто никуда не успели бы», — поведала девушка.

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