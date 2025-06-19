«Мало материального поощрения»: владелец сети секс-шопов назвал причину снижения демографии

Владелец омской сети секс-шопов «Эрос» Сергей Иванов категорически не согласился с инициативой депутата Виталия Милонова, который предложил отпускать товары интимного пользования исключительно по рецепту врача, сообщил gorod55.ru.

Депутат Госдумы заявил 360.ru, что работа секс-шопов негативно отражается на демографической обстановке в России. Сергей Иванов не разделяет данную точку зрения. По его мнению, одна из частых причин развода — неудовлетворенность в сексуальной жизни. В некоторых случаях пары сталкиваются с изменами. Эксперт считает, что приобретение интимных товаров позволяет семьям справиться с непониманием.

«Если стране нужен рост рождаемости — мало материального поощрения материнства, нужно помочь сохранить уже созданные семейные союзы», — подчеркнул Иванов.

Эксперт отметил, что до вступления в брак россияне некоторое время проводят в одиночестве. Для борьбы с разными гормональными проблемами им необходимо продолжать вести сексуальную жизнь, что невозможно без партнера. Таким людям на помощь приходят интимные товары. В последующем они смогут завести ребенка, сохранив работу половой системы.

«Нет никакой нужды организовывать продажу интим-товаров по рецептам, поскольку они не являются сложными опасными устройствами или химическими препаратами», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, в России необходимо ввести лицензирование магазинов интим-товаров. Важно следить, чтобы продавцы были профессиональными специалистами. Правильный настрой молодых людей приведет к увеличению рождаемости.

Ранее сообщалось, что тематические девичники для взрослых проходят в магазинах Омска.